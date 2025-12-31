Полицията с подробности за тежката катастрофа с двама загинали в Нова Загора

Снимка: ЕЦТП

Двама души загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора тази вечер, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигнал за произшествието на кръстовище в града е получен днес около 17 ч., посочва БТА.

Лек автомобил „Ауди“, управляван от 28-годишен водач, не е спрял на подаден сигнал за спиране от полицейски екип, увеличил е скоростта и се е ударил в лек автомобил „Опел“.

При произшествието са починали водачът на „Опела“ и жена – пътник в същия автомобил.

Пробата за употреба на алкохол на водача на „Ауди“ е отчела положителен резултат.

По случая е образувано досъдебно производство.

