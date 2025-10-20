Полицията с подробности за задържания за убийството на свой връстник в столичен мол

Булфото

15-годишно момче е задържано от полицията в София като заподозрян за убийството на свой връстник.

Инцидентът стана снощи в търговски център в столицата, където след спор между две компании, момче беше прободено с нож, а по-късно почина в болница.

От МВР уточниха, че младежът е арестуван минути преди полунощ – няколко часа след извършването на престъплението.

Първоначално по случая в СДВР са били отведени и други лица, но впоследствие те са били разпитани като свидетели.

Сигналът в полицията е получен в 19:30 часа снощи, че в голям търговски обект на бул. "Александър Стамболийски" e намушкано 15-годишно момче. Незабавно към мястото са изпратени полицейски екипи, а пострадалото момче било транспортирано в болнично заведение, където няколко часа по-късно е починало.

Продължава работата по изясняването на факти и обстоятелства, както и на всички съпричастни към инцидента.

Версиите, по които работи полицията, са спор между две компании, който прераснал в сбиване, предаде БНР.

