Полицията с реакция към обвиненията за нередности в КАТ-Варна

Булфото

След публикуван вчера сигнал от Николай Попов - бащата на Сияна, в който той твърди, че първоначалния технически преглед за товарни автомобили в КАТ- Варна се преминава проформа, днес от Областната дирекция на МВР в областния град излязоха с разяснение по темата.

Ето какво съобщиха от полицията:

Относно информацията, изнесена в някои медии, за нередности в сектор „Пътна полиция“ Варна, в „Регистрации и отчет на пътните превозни средства“, е назначена проверка.

Твърденията на служителя – Йовчо Бончев – техник – механик в горепосочената група, ще бъдат обследвани и при открити нередности ще бъдат взети необходимите мерки.

Повече по темата четете ТУК

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!