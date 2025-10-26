Полицията се самосезира след публикации за прострелян мъж пред столично заведение

снимка: МВР

Столичната полиция се е самосезирала след публикации в социалните мрежи за стрелба срещу чужд гражданин. Случаят стана известен след медицинска интервенция извършена в столична болница.

До момента няма подаден сигнал в СДВР уточняват от вътрешното министерство. В момента се изясняват всички детайли около инцидента.

Според публикации в социалните мрежи испански студент е бил прострелян в петък вечерта най-вероятно с въздушно оръжие пред заведение в столицата, предаде БНР.

