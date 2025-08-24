Полицията спипа 25 шофьори да карат колите си подпийнали

Снимка Булфото

Полицията излови поредни нарушители на пътя.

13 970 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата.

Извършен е контрол на 16 098 водачи и пътници. Съставени са 4343 фиша и 750 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират трима, а други двама са отказали тестване, пише novini.bg.

