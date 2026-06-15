Полицията спипа десет мъже и две жени с дрога във Варна

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През отминалите дни полицейските служители са задържали две жени и десет мъже. При извършените проверки у задържаните са намерени наркотични вещества. От направените експертни справки е установено, че се касае за кокаин, метамфетамин и марихуана. Образувани са бързи производства.

Под въздействието на наркотични вещества са установени варненец на 29 години, известен на МВР, с наличие на кокаин и метамфетамин в организма, както и 39-годишен жител на гр. Вълчи дол, също известен на МВР, след употреба на канабис.

По случаите са образувани бързи производства, а извършителите са задържани за срок до 24 часа.

В хода на специализирана полицейска операция по линия „Разпространение на наркотични вещества“ служители на отдел „Криминална полиция“ са задържали мъж на 36 години, известен на МВР, и жена на 35 години. Те са арестувани непосредствено след разпространение на фентанил. Проведени са претърсвания и изземвания на адресите им. Извършителите са задържани за срок до 24 часа, а срещу тях е образувано досъдебно производство, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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