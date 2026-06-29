Полицията спря камион с тежки неизправности, превозващ над 20 тона леснозапалим товар с 80 км/ч въпреки

Булфото

Въвеждаме мерки и засилен контрол за движение по пътищата. Това заяви и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов.

Той съобщи, че в неделя около 16:00 часа служители на „Пътна полиция“ са забелязали тежкотоварен автомобил с две спукани въздушни възглавници и почти разкачен заден мост.

„Водачът не е преустановил движението си и е продължил да се движи с около 80 км/ч.“, каза Николов, цитиран от "Дарик".

При последвалата проверка е установено, че камионът превозва над 20 тона леснозапалим товар, без за него да е издадено необходимото разрешение. По думите на Николов превозното средство е преминало почти през цяла Европа, като е тръгнало от Белгия.

И.д. главен секретар на МВР допълни, че тахошайбата на камиона е била разменена с тази на друг тежкотоварен автомобил, открит в Пловдив. И двамата шофьори са турски граждани.

„Има съмнение за рисков товар и в другия камион“, заяви още Любомир Николов.

Редактор "Екип на Петел",

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