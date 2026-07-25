Полицията удари търговци на ментета в Пазарджик

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Полицията в Пазарджик конфискува 544 артикула – дрехи с логата на известни световни марки, продавани без знанието и съгласието на притежателите на правата върху тях. Нелегалната стока е иззета при акция в ромския квартал „Изток“.

Сред конфискуваните артикули има якета, дънки, блузи и спортни обувки. Те са били предлагани в два магазина, разположени в централната част на квартала.

Собственици на търговските обекти са 61-годишна жена и 33-годишен мъж, и двамата жители на квартал „Изток“. По техни думи дрехите са закупени лично от тях в Турция и са внесени законно през границата, пише novini.bg.

Местни жители твърдят, че търговията с подобни стоки е сред основните източници на доходи за хората в квартала. Освен дрехи, там се предлагат и златни накити.

По двата случая са образувани бързи производства, а материалите вече са предадени на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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