Пиксабей

Полицията в Асеновград търси собственика на намерени пари, съобщиха от ОД на МВР.

На 2 май пред търговски обект на ул. "Съединение" в града, гражданин забелязал изгубена парична сума в евро и веднага я предал в Районното управление.

До настоящия момент обаче в полицията не е постъпвал сигнал за изгубените банкноти.

Собственикът им може да отиде и да ги получи, след като удостовери подробности - сума, купюри и други необходими детайли, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

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