Полицията в Банско: Получихме сигнали за непристойно поведение на туристите от Италия

Кадър Нова тв

На 2 август около 23.40 часа е получен сигнал за лица, заплашващи със саморазправа пред хотел в Банско. На място веднага са изпратени полицейски служители, които установяват, че до физическа саморазправа не се е стигнало. На място веднага се изпратени полицейски служители, а до физическа саморазправа не се е стигнало. Установени са всичките лица от сигнала – 5 български граждани и 5 израелски граждани”.

Това стана ясно по време на брифинг на МВР в Банско, пише novini.bg.

„Преди около 2 седмици на територията на Банско са пристигнали чуждестранни туристи, предимно непълнолетни лица. Няколко пъти сме получавали сигнали за непристойно поведение”, заяви началникът на РПУ Банско Християн Пармаков.

По думите му след 23:00 ч. вдигали прекалени много шум, хвърляли предмети през терасите и прозорците, тропали по прозорците на първия етаж на хотела, където били отседнали и показвали непристойни знаци. Получени са сигнали, че лицата прескачали огради и навлизали в частни имоти на граждани на бански.

Пармаков обяви, че по хотела, където отседнали чуждестранните граждани, има щети за 15 000 евро., заяви началникът на РПУ Банско Християн Пармаков.

По предварителните данни, може да се предположи, че групата, която е била в хотела е предизвикала гражданите минаващи покрай сградата.

Припомняме, че словесния конфликт между български и италиански граждани възникна в Банско на 2 август. Това съобщиха от полицията в Благоевград. До физически контакт между двете групи не се е стигнало.

Случаят предизвика изключително остра реакция в Италия, като се намесиха италианските институции и политици, а външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Министерството на външните работи на България излезе с официална позиция, в която подчерта, че страната ни е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви.

„Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм“, заявяват от МВнР. От ведомството допълват, че поддържат постоянен контакт с МВР за изясняване на всички обстоятелства и са в готовност да окажат необходимото съдействие на италианската страна.

Редактор "Екип на Петел",

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