Полицията в Благоевград предотврати сбиване между младежи
Снимка: Булфото
Служители от ОДМВР-Благоевград са предприели незабавни действия във връзка със словесен конфликт между две групи - български и италиански граждани, възникнал на територията на РУ-Банско на 2 август.
До физически контакт между двете групи не се е стигнало, предава БНТ. Органите на реда веднага са се отзовали на сигнал, подаден от охраната на хотела, в който е била настанена групата чуждестранни младежи.
Полицаите са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни.
По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура.
Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни.
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