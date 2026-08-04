Полицията в Благоевград предотврати сбиване между младежи

Снимка: Булфото

Служители от ОДМВР-Благоевград са предприели незабавни действия във връзка със словесен конфликт между две групи - български и италиански граждани, възникнал на територията на РУ-Банско на 2 август.

До физически контакт между двете групи не се е стигнало, предава БНТ. Органите на реда веднага са се отзовали на сигнал, подаден от охраната на хотела, в който е била настанена групата чуждестранни младежи.

Полицаите са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни.

По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура.

Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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