Полицията в Чехия разследва инцидента с Малена Замфирова

Снимка Българска федерация по ски

"Петел" следи какво се случва с известна наша спортистка, която бе откарана по спешност в чужда болница.

Националната ни състезателка по сноуборд Малена Замфирова е в болница с множество травми, след като бе блъсната от пиян турист в чешкия зимен курорт Шпиндлеров Млин. 16-годишната българка е претърпяла спешна операция, а лечението ѝ ще продължи в специализирана клиника в Австрия.

Тежкият инцидент се е случил във вторник, 3 март, около 15:00 часа. Сблъсъкът е станал малко след края на сутрешната тренировка на младата надежда, която се подготвяше за предстоящия старт от Световната купа по алпийски сноуборд.

В момента на удара Замфирова не е карала сноуборд, а се е разхождала със своя екип в равната част до началната станция на лифта, която е обозначена като напълно безопасна зона. Пияният скиор се е спуснал безконтролно и е нанесъл изключително силен удар в гърба на състезателката. Според първоначалната информация има сериозни съмнения за травми на гръбначния стълб.

Местната полиция веднага е образувала досъдебно производство и в момента разследва обстоятелствата около жестокия сблъсък. Бащата и личен треньор на талантливата сноубордистка – Анатолий Замфиров, е бил разпитан от органите на реда и е дал подробни показания за случилото се, съобщава "Телеграф".

Очаква се по-късно през днешния ден медицинските екипи да дадат повече яснота за актуалното здравословно състояние на най-добрата ни сноубордистка и за дългия процес по нейното възстановяване, пише dunavmost.com.

