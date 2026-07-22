снимка: ОДМВР - Хасково

Полицията в Хасково издирва 81-годишната Бояна Юлиянова Стоянова, която е в неизвестност от 20 юли, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Хасково.

По данни на полицията, жената е напуснала дома си на булевард „Освобождение“ около 18:00 ч. на 20 юли. Според описанието ѝ, подадено от близките ѝ, тя е висока около 155 сантиметра, със слабо телосложение, червеникава коса и се придвижва трудно с бастун.

Бояна Стоянова страда от заболяване и вчера е обявена за общодържавно издирване с телеграма на Районното управление в Хасково. В издирването ѝ участват служители на Районното управление и на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Хасково, както и близки на жената. Използва се дрон за обследване на района. До момента тя не е открита, предаде БТА.

От полицията призовават гражданите, които имат информация за местонахождението на Бояна Стоянова или са я забелязали, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!