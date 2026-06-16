Полицията в Кърджали разследва неправомерно получени над 36 хиляди евро от пенсии

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Разследване за неправомерно получени пари от пенсии в размер на повече от 36 хиляди евро е започнато в Областната дирекция на МВР в Кърджали, съобщават от пресцентъра на полицията. 76-годишна жена от област Кърджали е представила в Териториалното поделение на НОИ образец за придобит осигурителен стаж с вписани неверни данни в него и без правно основание е получила пенсии на размер на над 36 000 евро, допълват от полицията.

За БТА от пресцентъра ѝ коментираха, че сумата е натрупана за период от 2016 г. до 2026 г., на база предоставените неверни данни.

Досъдебното производство по случая е с оглед на чл. 212, ал. 1 от Наказателния кодекс за присвояване чрез използване на неистински официален документ. Работата по случая продължават сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и разследващ полицай.

Това не е първият случай, в който се води разследване заради представени в Териториалното поделение на НОИ неверни данни за отпускане на пенсия. Последно от пресцентъра на полицията съобщиха на 12 юни за образувано досъдебно производство за съзнателно използване на неистински официален документ. Тогава жена от община Кърджали бе представила в ТП на НОИ образец за придобит осигурителен стаж с вписани неверни данни в него за отпускане на пенсия.

Редактор "Екип на Петел",

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