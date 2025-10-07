Полицията в Лондон разби международна мрежа за кражби на телефони с българско участие

Булфото

В Обединеното кралство властите реализираха една от най-мащабните си операции срещу кражби на мобилни телефони, при която бяха арестувани 46 души и беше разбита международна мрежа, подозирана в износ на около 40 000 откраднати телефона от Великобритания към Китай. Сред арестуваните има и български гражданин.

Операцията, наречена Echosteep, е стартирала през декември 2024 г., когато на склад край летище ''Хийтроу'' е бил открит камион с пакет от около 1000 смартфона — почти всички от тях откраднати. Този случай е задействал проследяване на мрежата, предаде Нова телевизия, позовавайки се на БиБиСи.

При претърсвания на 28 адреса в Лондон и Хертфордшър са намерени хиляди устройства, свързани с престъпната дейност.

Заподозрян е бил спрян на летище Хийтроу с 10 телефона, два лаптопа и други ценни вещи.

Двама мъже на по около 30 години са задържани в североизточната част на Лондон, подозирани в притежание на крадени вещи.

При претърсване на магазин за телефони в Северен Лондон са намерени около 40 000 паунда в брой и множество подозрителни устройства.

Според полицията разбитата мрежа може да е била отговорна за до 40% от кражбите на телефони в Лондон през последната година. Полицията нарича операцията „най-голямата“ по рода си.

Кметът на Лондон, Садик Хан, призова големите производители на телефони да съдействат повече за сигурността на устройствата и да направят кражбите по-малко изгодни.

Според властите, от началото на годината кражбите и обирите в Лондон са спаднали с около 13%, което полицията приписва частично на резултатите от операцията Echosteep.

