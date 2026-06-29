Полицията в Монтана издирва 76-годишен мъж
Снимки: Булфото, МВР
Областната дирекция на МВР в Монтана издирва 76-годишния Иванчо Тодоров Стоянов от село Дълги дел в община Георги Дамяново, съобщиха от дирекцията.
Възрастният мъж е излязъл от дома си към 14:00 ч. на 26 юни (събота) и оттогава е в неизвестност. Часове след изчезването негови близки са сигнализирали в полицията, посочва bTV.
Веднага е започнала издирвателна операция, в която участват полицаи от участъка в Георги Дамяново, служители на Гранично полицейско управление от град Чипровци и на Държавното горско стопанство в съседното село Говежда, както и жители на село Дълги дел – роднини и близки на изчезналия, също и доброволци. В издирването са включени следово куче и дрон за наблюдение на района.
Претърсват се пресечени местности около село Дълги дел, което се намира в подножието на Стара планина, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.
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