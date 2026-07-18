Полицията в Монтана задържа жена, шофирала с над 3 промила алкохол

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Полицията в Монтана задържа 56-годишна жена, управлявала автомобил с 3.04 промила алкохол в кръвта. Нарушението е установено при проверка в центъра на града, съобщи кореспондентът на БНР в региона.

Около 1:00 ч. в нощта срещу събота екип на сектор „Пътна полиция“ е спрял лек автомобил на кръстовище в града. Зад волана е била 56-годишна жителка на село Доктор Йосифово.

Проверката с техническо средство е отчела 3.04 промила алкохол. На жената е издаден талон за медицинско изследване, но тя е отказала да даде кръвна проба и се е съгласила с показанията на дрегера.

Водачката е задържана за 24 часа в ареста на Районното управление в Монтана. По случая е образувано бързо производство.

Това е поредният случай на заловен пиян шофьор в областта през последните седмици, припомня Евроком. В края на юни в Монтанско беше задържана 42-годишна жена с 1.75 промила, а ден по-рано в Лом беше хванат и 61-годишен мъж с 1.50 промила. И на двамата автомобилите бяха иззети.

От миналата година влязоха в сила по-строги наказания за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, които предвиждат ефективни присъди и конфискация на превозното средство при високи концентрации.

Редактор "Екип на Петел",

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