Полицията в Охрид: Сгрешихме, не сме открили изчезналия българин

Още не е открит изчезналият българин в Охридското езеро, стана ясно от изявление на полицията в Охрид.

Местният орган първо обяви, че вчера е намерено тялото на починал човек - това на 52-годишния българин.

Днес по обяд говорителят на полицията Стефан Димовски заяви, че информацията не е точна и търсенето продължава.

52-годишният българин изчезна на 9 август, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра, край село Търпейца. Инцидентът станал около 14:15 ч. българско време.

Екипи на полицията, Червения кръст и водолази са ангажирани да го намерят.

"Все още се води като изчезнал. През деня ще бъдат предприети определени дейности с цел намирането му", каза Димовски, цитиран от БГНЕС.

