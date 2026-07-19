Полицията в Париж задържа мъж, който е искал да подпали Булонския лес

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Мъж е бил задържан в Париж заради това, че е запалил огън с намерението, по собствените му думи, да подпали Булонския лес – един от "зелените" бели дробове на френската столица, съобщи Франс прес, позовавайки се на полицията.

Арестът е извършен само няколко дни след опустошителния пожар, засегнал гората Фонтенбло, на 60 километра югоизточно от Париж. Полицията заяви, че е била уведомена в петък вечерта около 23:00 ч. местно време за възникнал пожар в Булонския лес, в западната част на Париж.

При пристигането си на място служителите на реда са констатирали горящ огън върху купчина храсти, който се е разпространявал към ствол на дърво, допълни полицията, предава БНТ. Полицейските служители са успели да ограничат, а след това и да потушат пламъците, използвайки пожарогасители.

По време на операцията те са задържали млад мъж, който се е намирал на мястото и е признал пред полицаите, че е имал намерение да подпали Булонския лес. Парижката прокуратура съобщи снощи, че е удължила срока за задържането на 23-годишния младеж.

В района на Париж пожарите, избухнали миналата неделя и в понеделник в гората Фонтенбло, изпепелиха около 2200 хектара. Повече от 32 000 хектара са били засегнати от пожари във Франция от началото на годината досега, което е повече от площта, опожарена през целия пожароопасен сезон през 2025 г. Нито един регион не е бил пощаден от огнени стихии.

Освен Франция, европейски държави като Португалия, Испания и Гърция, както и в по-малка степен Германия, са засегнати от горски пожари, подхранвани от зачестяващите горещи вълни и сушата в резултат на изменението на климата, отбелязва АФП.

Редактор "Екип на Петел",

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