Полицията в Петрич издирва 60-годишен мъж

Снимка: МВР

Полицейски служители издирват около 60-годишен мъж от село Долна Рибница, община Петрич, който е в неизвестност от снощи. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

По информация от полицията към момента в издирвателните действия са ангажирани екипи, които извършват обходи и проверки в района.

От органите на реда призовават гражданите, които разполагат с информация, която би могла да помогне за издирването, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.

Редактор "Екип на Петел",

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