Полицията в Плевен удари склад с 4700 литра фалшиви перилни препарати

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Полицията иззе 4700 литра перилен препарат, на който е придаден вид, че е от запазена търговска марка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

В хода на проведена специализирана полицейска операция служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Плевен извършиха проверки на 3 декември.

В складова база на булевард „Георги Кочев“ в Плевен са установени и иззети перилни препарати, представляващи стоки – обект на запазено търговско право. С цел предотвратяване на по-нататъшно разпространение, стоките са иззети като веществени доказателства.

Общо иззетото количество е около 4700 литра перилен препарат, на който е придаден вид, че е от запазена търговска марка, съобщава Дарик.

За случая е уведомена Районната прокуратура в Плевен, а по реда на закона е образувано досъдебно производство.

Проверката продължава, като се извършват допълнителни действия за установяване на източника и начина на доставка на стоката.

