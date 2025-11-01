реклама

Полицията в Пловдив на крак заради местното дерби "Локомотив“ - "Ботев“

01.11.2025 / 10:40 1

снимка: Булфото

ОДМВР – Пловдив с мерки за охрана на обществения ред във връзка с предстоящото дерби между отборите на ПФК "Локомотив“ и  ПФК "Ботев“.

Двубоят днес ще започне от 14.45 ч. на стадион "Локомотив“, а на изградените контролно-пропускателни пунктове полицейски служители ще извършват щателни проверки на посетителите. До трибуните няма да се допускат лица без билети, употребили алкохол или наркотични вещества, носещи забранени от закона предмети, както и малолетни без придружител, предава Фокус. 

Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

Служителите на реда ще следят за предотвратяване на противообществени прояви около спортната зона и на територията на целия град.  Ангажираните за това патрули от подразделенията на областната дирекция и на Дирекция "Жандармерия“ същевременно ще подпомагат и пътната безопасност. Във времевия интервал от 11.30 ч. до 18 ч. е предвидена възможността за поетапно спиране на движението по уличната мрежа край стадион "Локомотив“, както следва:

по ул. "Лев Толстой", в участъка от бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";

по ул. "Проф. Цветан Лазаров" и ул. "Димитър Ризов" до бул. "Освобождение".

Между 10 ч. и 14 ч. ограничения на движението в града се очакват и заради заявени шествия на привържениците на двата отбора, за които е организиран полицейски съпровод.

От сборния си пункт пред стадион "Христо Ботев“ феновете на гостуващия отбор ще тръгнат по бул. "Източен“ – бул. "Менделеев“ – бул. "Освобождение“ – до ул. "Димитър Ризов“, където ще има обособен паркинг за автомобилите им.

От сборния си пункт около Джумая джамия феновете на ПФК "Локомотив“ ще преминат по маршрут: ул. "Отец Паисий“ - ул. "Патриарх Евтимий“ - бул. "Цар Борис III Обединител“ - ул. "Света Петка“ - бул. "Княгиня Мария Луиза“ - ул. "Лев Толстой“ до кръговото кръстовище с ул. "Цветан Лазаров“.

 

0
0
MrBean (преди 11 минути)
Рейтинг: 195673 | Одобрение: -1822
Оставете ги да се изтрепят! И никаква помощ!

