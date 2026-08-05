Полицията в Португалия конфискува пет тона кокаин от контейреновоз

Снимка Пиксабей

Около пет тона кокаин бяха конфискувани на борда на контейнеровоз, заловен край бреговете на Лисабон по време на съвместна операция на португалските полиция, военноморски и военновъздушни сили, предаде Франс прес и добави, че при операцията са арестувани трима чуждестранни граждани.

Корабът, “пристигнал от латиноамериканска държава, беше забелязан и задържан на около 640 морски мили (1185 км)” от португалската столица “при изключително тежки условия”, се казва в изявление на полицията, съобщи БТА.

По време на операцията стана възможно “разбиването на престъпна група, занимаваща се с трафик на големи количества наркотици, предназначени за европейския континент”, посочи полицията.

Разследващите са конфискували няколко предмета и са арестували двама пътници, които са “пътували нелегално”, както и член на екипажа, “заподозрян, че е замесен в престъпна схема:, се добавя в изявлението.

Заподозрените са чуждестранни граждани, чиято националност не се разкрива.

Контейнеровозът с наркотиците и тримата заподозрени на борда е ескортиран от португалските военноморски сили до южното пристанище Синеш, където е пристигнал вчера.

Операцията с кодово име “Скайдроп” е ръководена от Националното звено за борба с трафика на наркотици към Съдебната полиция, с участието на португалските ВМС и ВВС.

Разследването, започнало в началото на месеца, е извършено в сътрудничество с британските и испанските власти.

Според новинарската агенция Луза, преди това плавателният съд е акостирал в Панама.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!