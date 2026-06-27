Полицията в Разград санкционира нарушител след сигнал и проверява случай с непълнолетен шофьор

Снимка: Булфото

Полицейски служители в Разград санкционираха шофьор на таксиметров автомобил след публикуван в социалните мрежи видеоклип и извършват проверка по втори случай, свързан с непълнолетен, заснет да управлява автомобили с висока скорост, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Служители на сектор „Пътна полиция“ и на Районното управление в Кубрат са се самосезирали след публикации, разпространени в социалните мрежи.

Преди обяд днес в групата „Забелязано в Разград“ е публикуван видеоклип от видеорегистратор, на който се вижда как таксиметров автомобил, движещ се по бул. „България“ през кръговото кръстовище към Народно читалище „Развитие 1869“, не пропуска пешеходец на пешеходна пътека. След незабавно предприети действия шофьорът е установен, предава БТА. На 51-годишния мъж от село Костанденец, община Цар Калоян, е съставен акт за нарушение на Закона за движението по пътищата.

Полицията работи и по втори случай, след като в групата „Лудостта по пътищата на България. Нека я спрем заедно“ е публикуван видеоклип, на който се вижда непълнолетно момче да управлява два автомобила със скорост над 150 км/ч. Според публикуваната информация кадрите са заснети по пътя към кубратското село Сеслав.

При извършената проверка е установено, че автомобилът „БМВ“, показан във втората част на клипа, е собственост на 52-годишен мъж от село Сеслав, който е баща на 15-годишното момче. Двамата са установени и отведени в Районното управление в Кубрат, където са им снети сведения. По данни на непълнолетния, другият автомобил – „Фолксваген“, е собственост на техни приятели, живеещи във Франция.

В хода на проверката е иззет мобилен телефон за извършване на експертна справка. На родителя е съставен протокол за предупреждение до окончателното изясняване на случая. Работата по проверката продължава.

В края на миналата година полицията в Разград санкционира мъж, шофирал по плочките пред Дома на техниката в града.

Редактор "Екип на Петел",

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