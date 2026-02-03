Полицията в Русе задържа четирима при спецоперация срещу държане и разпространение на наркотици

МВР

Служители на Областната дирекция на МВР в Русе са неутрализирали схема за държане и разпространение на наркотици при специализирана полицейска операция, при която са задържани и привлечени към наказателна отговорност четирима души. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Даниела Малчева.

Тя добави, че един от задържаните в хода на полицейските действия е непълнолетен, като са иззети и значителни количества наркотици, комуникационни средства, както и пособия за разфасоване, съхранение и разпространение на наркотични вещества.

Малчева отбеляза, че акцията е стартирала в нощта на 29 януари т.г. след интензивни оперативно-издирвателни действия на служителите от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Русе, с помощта на колегите им от сектор „Специални тактически действия“.

В тъмната част на деня, в централен район на крайдунавския град, служителите на МВР са засекли лек автомобил, в който са пътували трима души – на 17, 24 и 27 години. От колата слязъл непълнолетният младеж, който носел със себе си черен полиетиленов плик с марихуана, но когато забелязал полицейските служители се опитал да избегне проверката като побягнал. След кратко преследване е задържан. Другите двама мъже са задържани на място. В близост в района е установен друг мъж с друг лек автомобил, чиято задача в случая е била да следи за присъствие на полиция, съобщи още Малчева, като добави, че впоследствие е задържан и 29-годишен мъж, съпричастен към престъпната дейност.

Първоначално четиримата души – 29-годишният с инициали В. В., 27-годишен с инициали В. М., 23-годишен с инициали Хр. Ст. и 17-годишният младеж Фр. М., са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР, а след това и с постановление на наблюдаващия прокурор до 72 часа и до 48 часа за непълнолетния. Внесени са и искания в съда за определяне на мерки спрямо тях, отчете още Малчева.

От Окръжна прокуратура – Русе съобщиха, че са след извършени процесуално-следствени действия при претърсване в четири имота и автомобил са иззети общо над 1,3 кг наркотици, от които над 1 130 гр. марихуана и над 250 г метамфетамин, както и електронни устройства за комуникация, пособия за разфасоване и съхранение и др.

По отношение на всеки от четиримата задържани е повдигнато обвинение, за това че в съучастие помежду си са държали с цел разпространение наркотични вещества и са разпространили част от тях. За двама от задържаните – на 27 и на 24 г., престъплението е квалифицирано като извършено при условията на „опасен рецидив“, отбелязаха още от прокуратурата в крайдунавския град.

Към момента съдът е уважил искането на прокуратурата за постоянна мярка „задържане под стража“ за 23-годишния Хр. Ст., спрямо 27-годишния В.М. е определена мярка „домашен арест“. С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият В. В. е с наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 1000 евро и „забрана за напускане на страната“, а спрямо непълнолетния Фр. М. Окръжен съд – Русе е наложил мярка за неотклонение „надзор на инспектора при детска педагогическа стая“, съобщиха още от Окръжна прокуратура.

От обвинението уточниха, че наказанието за деянието, осъществено при условията на опасен рецидив, е лишаване от свобода за срок от пет до петнадесет години и глоба от 20 000 до 100 000 лева, по отношение на обвинението, предявено на В.В. на 29 години – наказанието е лишаване от свобода за срок от две до осем години и глоба от 5 000 до 15 000 лева. Предвиденото наказание спрямо непълнолетното лице е лишаване от свобода за срок до три години и обществено порицание.

От прокуратурата отбелязаха, че по делото предстои да бъдат извършени допълнителни действия по установяване на свидетели и приключване на назначените експертни изследвания на иззетите веществени доказателства. През месец януари 2026 година, по четири дела за такова престъпление, внесени от Окръжна прокуратура – Русе в съда са били санкционирани общо четири лица, с влязъл в сила съдебен акт. На всяко от тях е било определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година – до една година и шест месеца. Размерът на общо наложените глоби е 4 300 евро. Иззети са общо над 180 грама високорискови наркотични вещества, на обща стойност на 55 100 лева – марихуана, фентанил и метамфетамин, които съответно са унищожени, информираха още от обвинението в крайдунавския град, предаде БТА.

