Полицията в Шумен издирва 36-годишния Мартин Вангелов, който е в неизвестност от 29 юни

Полицията издирва 36-годишния Мартин Ангелов, който е в неизвестност от 29 юни. Това съобщиха от ОДМВР-Шумен, цитирани от "Фокус".

Около 20 часа мъжът е провел телефонен разговор със свои близки и е споделил, че ще пътува от София към Шумен с влак. Оттогава няма връзка с него. Телефонът му е изключен от 30 юни и няма връзка с него. Висок е около 176 см, със слабо телосложение, дълга тъмна леко чуплива коса, обичайно ходи на опашка, с кафяви очи и светло продълговато лице. Бил е обут с дънки и тениска с къс ръкав. Молим всички,

които имат данни за местоположението му да подадат сигнал в най-близкото полицейско управление или на телефон 112.

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