Полицията в Шумен издирва 51-годишна жена

Снимка: ОД на МВР – Шумен

Полицията издирва Галена Петкова Георгиева, на 51 г. от Шумен, по молба на близките ѝ, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Около 11:00 ч. вчера жената е напуснала жилището, в което живее в кв. "Тракия" в Шумен, и оттогава е в неизвестност. Тя е с къса прошарена коса, със среден ръст и пъстри очи. Била е облечена с бяла блуза на сини райета, обута е била с тъмно синьо долнище на анцуг, с домашни кафяви пантофи.

Напускала е жилището си и друг път, като е откривана във входове на жилищни блокове в квартал "Тракия" и около гробищния парк. От полицията апелират гражданите, които имат данни за местонахождението ѝ, да подадат сигнал на телефон 112, тел. 054 800 588 или в близкото полицейско управление, предаде БТА.

