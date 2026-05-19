Полицията в София е на крак заради финала за Купата
Столичната полиция взема сериозни мерки за утрешния финал за Купата на България.
Столичната дирекция на вътрешните работи въвежда мащабна организация за сигурност във връзка с финала за Купата на България между „Локомотив“ (Пловдив) и ЦСКА. Това съобщи началникът на сектор „Масови мероприятия“ към СДВР главен инспектор Иван Георгиев.
Футболната среща ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ от 19:00 часа в сряда, като органите на реда, съвместно с Жандармерията и други структури на МВР, ще гарантират сигурността преди, по време и след края на двубоя. Създадена е организация за придвижването на феновете от страната - те ще бъдат спирани на входовете на София, проверявани и ескортирани до определени зони около стадиона, в зависимост от принадлежността им към двата отбора, пише nova.bg.
Достъпът до района на стадиона ще започне от 17:00 часа през изградени контролно-пропускателни пунктове. От полицията призовават привържениците да пристигат по-рано, за да се избегне струпване и забавяне в началото на срещата. Ще бъде строго следено да не се допуска смесване на агитки, както и преместване между секторите.
Забранен ще бъде достъпът за лица в нетрезво състояние, под въздействие на наркотични вещества, както и за такива, носещи оръжия, пиротехника или предмети, прикриващи лицето. Засиленото видеонаблюдение в столицата ще подпомага идентифицирането на нарушители, като органите на реда заявяват, че ще действат безкомпромисно при установяване на противообществени прояви.
В рамките на подготовката вече са открити и иззети опасни предмети - сред тях самоделни устройства с дистанционно задействане и големи количества пиротехника, укрити на територията на стадиона.
