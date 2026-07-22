Полицията в София засилва присъствието си на някои места заради бездомниците и просяците

Пиксабей

Столичната дирекция на вътрешните работи е осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад "Гарибалди" и на подлеза на бившия хотел "Плиска", за да се обезпечи сигурността, увери директорът главен комисар Николай Пелтеков.

Той бе изслушан в комисията по Обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет, в която беше обсъден въпросът за сигурността на гражданите заради оплаквания в тези райони, предаде БНР.

Екипите на СДВР и на Първо районно полицейско управление провеждат срещи и с кметовете и екипите на районните администрации, посочи главен комисар Пелтеков:

"Срещаме трудност с тези бездомници и просяци чисто по отношение на законодателството. Когато отидем и проверим и тези лица са изрядни откъм документи и няма извършено нарушение на обществения ред, което да го санкционираме по административен ред или извършено предстъпление, няма как да репресираме някой за това, че той стои на пейка. Знаем, че гледката е неприятна, знаем, че създаваме неудобство на гражданите и в тях има усещане за несигурност и неспокойствие, но ви уверявам, че целта на тази среща с кметовете на райони "Средец" и "Оборище" е да обединим усилията всички компетентни иституции, за да решим проблема с шума, бездомници, бездомни кучета."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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