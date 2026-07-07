Полицията във Варна: Проверяваме злоумишлени сигнали към община Варна
07.07.2026 / 11:20 0
Снимка Булфото
Получени са постъпили злоумишлени сигнали към община Варна, ТД на НАП и болнични заведения, съобщиха от полицията във Варна.
Към момента се извършват проверки по подадените сигнали.
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