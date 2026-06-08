Полицията във Варна издирва 13-годишната Адриана

снимка: ОДМВР Варна

ОДМВР – Варна издирва Адриана Недева, на 13 години, от Варна, която е в неизвестност от сутрешните часове на 8 юни.

По първоначални данни момичето е напуснало дома си между 08:00 и 08:30 часа.

Към момента на напускане е била облечена с черна тениска, светлосини дънки, спортни обувки Nike.

Умоляват се гражданите, които разполагат с информация относно местонахождението на Адриана Недева, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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