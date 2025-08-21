Полицията във Варна издирва 16-годишно момче (снимки)

Пиксабей/ОДМВР-Варна

ОДМВР Варна издирва непълнолетния ГЕОРГИ ДИЯНОВ ЧОМАКОВ на 16 години. Момчето е напуснало автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна на 18 август, около 14:30 часа. От този момент младежът е в неизвестност.

Описание: видима възраст 16-17 години, висок около 170 см., нормално телосложение, коса – кестенява, очи – кафяви.

Облеклото, с което е бил е: сини къси дънки – дълги до коляното; черна тениска с бял джоб; маратонки – черни на цвят. Носил е чанта за през рамото - черна на цвят с жълт надпис „САТ“. В себе си няма документи за самоличност, телефон и парични средства.

Телефоните, на които може да се подава информация са ЕНН 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!