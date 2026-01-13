Полицията във Варна към търговците: Не бързайте да приемате нови евро банкноти

Пиксабей/Фейсбук

ОДМВР-Варна публикува препоръки към гражданите и най-вече служителите в търговски обекти:

• Бъдете внимателни с новите евро банкноти!

• Не бързайте да ги приемате без да сте се уверили, че са истински!

• Винаги проверявайте поне няколко защитни елемента на купюрите !

• Ако не сте убедени в банкнотата, веднага я сравнете с друга, за която сте сигурни, че е истинска.

От полицията съветват още ако не сте сами в търговският обект да помолите за мнение ваши колеги!

• Не влизайте в пререкания с клиента, , дал Ви неистински пари. Уведомете своя мениджър или служител по сигурността, за да подадат сигнал в полицията!

• Опитайте се да запомните повече детайли за клиента!

Собствениците и управители на търговски обекти е желателно да осигурят условия и технически средства, които в максимална степен да предотвратят приемане на неистински банкноти и монети, съветват още униформените, цитирайки Европейска централна банка.