Полицията във Варна към търговците: Не бързайте да приемате нови евро банкноти
13.01.2026 / 12:38 0
Пиксабей/Фейсбук
ОДМВР-Варна публикува препоръки към гражданите и най-вече служителите в търговски обекти:
• Бъдете внимателни с новите евро банкноти!
• Не бързайте да ги приемате без да сте се уверили, че са истински!
• Винаги проверявайте поне няколко защитни елемента на купюрите!
• Ако не сте убедени в банкнотата, веднага я сравнете с друга, за която сте сигурни, че е истинска.
От полицията съветват още ако не сте сами в търговският обект да помолите за мнение ваши колеги!
• Не влизайте в пререкания с клиента, , дал Ви неистински пари. Уведомете своя мениджър или служител по сигурността, за да подадат сигнал в полицията!
• Опитайте се да запомните повече детайли за клиента!
Собствениците и управители на търговски обекти е желателно да осигурят условия и технически средства, които в максимална степен да предотвратят приемане на неистински банкноти и монети, съветват още униформените, цитирайки Европейска централна банка.
Повече информация за защитните елементи на евро банкнотите можете да намерите на официалната страница на Европейската централна банка:
Редактор "Екип на Петел",
