Полицията във Варна предупреждава за опити за телефонни измами

снимка Булфото

Продължават да постъпват сигнали за опити за телефонни измами на територията на Варненска област, съобщават от полицията.



В края на миналата седмица бе обявено, че има активизиране на телефонни измамници в няколко общини – Бяла, Дългопол и Долни чифлик. Предотвратени са шест опита за измами, като потенциалните жертви са основно възрастни хора със стационарни телефони.



Най-често измамниците използват добре познати сценарии – обаждат се с история за пострадал роднина, който има нужда от спешна помощ, или приканват за участие в „специализирана полицейска операция“. Полицията предупреждава, че целта на тези обаждания е винаги една – да се вземат парите или личните данни на жертвата.



От МВР призовават хората да бъдат изключително внимателни и да не предоставят по телефона лична информация, банкови данни или парични средства, независимо от повода, под който се представят обаждащите се.



При съмнение за измама гражданите трябва да подадат сигнал на телефон 112, предаде морето.нет.

