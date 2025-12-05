Полицията във Варна с мерки за спокойни студентски празници

Пиксабей

По традиция и тази година служителите на реда във Варна ще се грижат за сигурността и пътната безопасност, около предстоящия Студентски празник – 8 декември.

Установени са местата, където се очакват масови събирания на млади хора – заведения, хотели, къщи за гости, хижи и др. Около тях е предвидено засилено полицейско присъствие, а на собствениците на съответните обекти е обърнато внимание на задълженията им с охраната и пропускателния режим - да не се надвишава капацитета и да не се продава алкохол на непълнолетни.

В дните около празника са планирани и специализирани операции за контрол по спазването на пътните правила.

Проверки ще се извършват за недопускането на нарушения на скоростните режими, управление под въздействие на алкохол или наркотични вещества, неправоспособни водачи, технически неизправни автомобили и други.

Полицейските екипи ще имат готовност и за регулиране и подпомагане на трафика при повишаване на интензивността му по основните пътни артерии. Завишена е и контролната дейност по отношение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.

ОДМВР – Варна съветва празнуващите млади хора да пътуват внимателно, с добре подготвени автомобили и след предварително осведомяване за пътната и метеорологична обстановка.

ПРЕПОРЪКИ ЗА СТУДЕНТИ – 2025 г.



1. С кого ще празнуваш?

2. Той ли ще те вози, или ти ще шофираш?

Сега е моментът, ти избираш!

Ако ще шофираш ти:

1. Нов водач си, нямаш много опит – по-добре намери кой да шофира, а ти се отдай на

купона.

2. Имаш опит в шофирането – тогава:

- подготви автомобила за зимата:

- гумите трябва да са за зимни условия или с протектор с дълбочина най-малко 4 мм;

- резервната гума да е готова за използване и да е на достъпно място;

- течностите трябва да са подходящи за зимата – антифриз, стъклопочистваща течност;

- перата на чистачките да са здрави, топлинната инсталация да е изправна;

- провери съдържанието на аптечката, обнови го и го допълни – не знаеш кога ще ти

потрябва;

- зареди вода за пиене и топли дрехи;

- постави в багажника вериги за сняг;

- зареди достатъчно гориво и се информирай за бензиностанции по пътя;

- ако ще си с електрически автомобил, проучи за зарядни станции;

- поддържай средствата за комуникация заредени, носи зарядни за тях;

3. Кажи на най-близките си къде и с кого ще бъдеш, дай им телефонния номер на поне един

от компанията.

4. Не забравяй документите си – личните, на автомобила, резервации.

5. Задай правилата за пътуване:

- всички нека използват обезопасителни колани (не забравяй, че и ти подлежиш на

санкция, ако пътниците не са с обезопасителен колан дори и ти да си);

- определи нивото на шума – това може да гарантира сигурността на всички ви;

- не се поддавай на емоциите и груповите провокации – спазвай правилата;

6. Не шофирай след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози;

7. Не шофирай, ако не се чувстваш отпочинал или имаш главоболие – помогни си с

автоаптечката при необходимост.

Ако ще пътуваш с приятел:

1. Убеди се, че е правоспособен водач.

2. Дори да нямаш друг избор в момента, не пътувай с него, ако е употребил алкохол,

наркотични вещества или техни аналози. Винаги има друго решение.

3. Не му пречи по време на шофиране, не го провокирай да нарушава правилата. Мисли за

сигурността – твоята и на останалите.

4. Осведомете се за ремонти по маршрута на движение и за алтернативните пътища;

5. Информирайте се за достъпността на мобилните мрежи; за бензиностанции.

6. Ако изпаднете в рискова ситуация винаги първо сигнализирайте на Единния европейски

номер за спешни повиквания 112, след това на близките си и накрая, ако е толкова важно се индикирайте в социалните мрежи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!