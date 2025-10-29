Полицията във Варна с подробности за трагичния инцидент край гара Тополи
Снимка: Пиксабей
Вече е ясна самоличността на мъжа, който беше блъснат и убит от бързия влак Варна - София. Припомняме, че трагичния инцидент стана около гара Тополи тази сутрин. Сигнал за него е подаден в 8,10 ч.
Починалият на място мъж е 32-годишен нидерландски гражданин.
Той е бил обявен за издирване на 27 октомври от негови близки, които се притесняват за психичното му състояние, съобщават от ОД на МВР - Варна.
По думи на очевидци мъжът се е самоубил. Машинистът на влака е подал звуков сигнал, когато го е видял на релсите, но нидерландецът не се е отдръпнал, уточняват още от варненската полиция.
