Полицията във Варна с подробности за трагичния инцидент край гара Тополи

Снимка: Пиксабей

Вече е ясна самоличността на мъжа, който беше блъснат и убит от бързия влак Варна - София. Припомняме, че трагичния инцидент стана около гара Тополи тази сутрин. Сигнал за него е подаден в 8,10 ч.

Починалият на място мъж е 32-годишен нидерландски гражданин.

Той е бил обявен за издирване на 27 октомври от негови близки, които се притесняват за психичното му състояние, съобщават от ОД на МВР - Варна.

По думи на очевидци мъжът се е самоубил. Машинистът на влака е подал звуков сигнал, когато го е видял на релсите, но нидерландецът не се е отдръпнал, уточняват още от варненската полиция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!