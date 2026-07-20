Полицията във Варна за съмнителния пакет: Проверката приключи

Снимка Булфото

Проверката е приключила. Не са установени данни за наличие на опасен предмет или друга заплаха. Временните мерки за сигурност са отменени.

Това заявиха от полицията във Варна, след като провериха сигнал за съмнителен пакет на детска площадка до ул. "Д-р Петър Скорчев" №2.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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