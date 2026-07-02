Полицията задържа мъж, опитал се да избяга от патрул на магистрала „Тракия“ с чужд автомобил

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Полицията арестува мъж, който се опитал да избяга от патрул на автомагистрала „Тракия“, управлявайки чужд автомобил, информира БТА, позовавайки се на информация от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). В момента по случая се провежда разследване.

Патрулът забелязал шофьор, който не носел колан, с тъмни стъкла и неадекватно управление. След това е последван от патрулния автомобил, който му подал сигнал да спре, и той започнал да отбива.

Докато полицаите се приближават до колата, за да проверят водача, той рязко потегля, опитвайки се да избегне проверката. Полицейският екип започва преследване, по време на което шофьорът е изпреварил товарен автомобил по аварийната лента на магистралата. Полицията успява да го задържи без инциденти преди разклона за село Лозен.

Мъжът притежава множество криминални записи, включително общо 12 отказа за тест за наркотици, като и сега е отказал. През 2017 и 2023 г. му е отнемана шофьорската книжка, а също така има и регистрация за грабеж.

Редактор "Екип на Петел",

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