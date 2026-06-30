Полицията задържа петима нагли крадци във Варна и областта

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Униформените на РУ Девня, Първо, Второ и Пето РУ след своевременно проведени оперативно-издирвателни действия, са установили извършителите на шест кражби, извършени в периода 25–27 юни на територията на Варна и областта.

Сред разкритите престъпления са кражби на мобилни телефони, велосипеди, електрическа тротинетка, камера, дамска чанта с лични вещи и документи, стерео уредба, електрожен, 40 стола – собственост на читалище. Две кражби са извършени чрез проникване през незаключени врати на гаражно помещение и жилищен имот в гр. Суворово.

По двата последни случая е установен един и същ извършител - на 29 години, като отнетите вещи са намерени и върнати. За останалите деяния са установени мъже на 25, 27, 39 и 53-годишна възраст, част от които са известни на МВР. Нарушителите са задържани за срок до 24 часа.

По всички случаи са образувани досъдебни производства, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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