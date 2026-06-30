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Полицията задържа петима нагли крадци във Варна и областта

30.06.2026 / 10:15 1

Снимка Булфото

Униформените на РУ Девня, Първо, Второ и Пето РУ след своевременно проведени оперативно-издирвателни действия, са установили извършителите на шест кражби, извършени в периода 25–27 юни на територията на Варна и областта.

Сред разкритите престъпления са кражби на мобилни телефони, велосипеди, електрическа тротинетка, камера, дамска чанта с лични вещи и документи, стерео уредба, електрожен, 40 стола – собственост на читалище. Две кражби са извършени чрез проникване през незаключени врати на гаражно помещение и жилищен имот в гр. Суворово.

По двата последни случая е установен един и същ извършител  - на 29 години, като отнетите вещи са намерени и върнати. За останалите деяния са установени мъже на 25, 27, 39 и 53-годишна възраст, част от които са известни на МВР. Нарушителите са задържани за срок до 24 часа.

По всички случаи са образувани досъдебни производства, съобщиха от варненската полиция.

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Коментари
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kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 628623 | Одобрение: 123528
Хайде сега публична кастрация пред Катедралата....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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