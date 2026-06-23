Полицията задържа в „Студентски град“ издирван мъж с влязла в сила присъда от 8 години затвор
Снимка: МВР
Служители на Главна дирекция „Национална полиция“ задържаха издирван мъж с влязла в сила присъда от осем години затвор, съобщиха от дирекцията на фейсбук страницата си.
Мъжът е на 51 години и е бил обявен за общодържавно издирване след постановена от Районен съд – Пловдив присъда от осем години лишаване от свобода. Той е задържан в района на столичния квартал „Студентски град“. Предстои конвоирането му до Затвора – Ловеч за изтърпяване на наложеното наказание.
Задържаният е многократно осъждан, като срещу него са постановени общо 13 присъди за различни престъпления, сред които измами, обсебвания, кражби и неизпълнение на задължение за издръжка.
През месец май МВР задържа друг издирван – Васил Михайлов, известен като „Прокурорския син“, припомня БТА. Той бе задържан в столичния квартал „Свобода“.
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