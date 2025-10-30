Полицията залови седем нелегални мигранти на входа на Добрич

снимка Булфото

Полицията е заловила седем нелегални мигранти на входа на Добрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич. При провеждане на специализирана полицейска операция на 29 октомври е изграден временен контролно-пропускателен пункт на входа на град Добрич.

Около 18:30 часа на място е спрян за проверка лек автомобил „Нисан“ с гръцки регистрационен номер. Той е бил обект на издирване от 28 октомври т.г., защото е бил откраднат. В превозното средство са установени седем души – четирима от Египет, двама от Ирак и един от Сирия. Същите са влезли на територията на страната не по законоустановения ред. Предприети са необходимите действия, допълниха от полицията.

През август един човек е загина, а петима бяха тежко състояние, след като автомобил с нелегални мигранти катастрофира между Шабла и Каварна, предаде БТА.

