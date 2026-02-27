Полицията започва проверки по пътищата в цялата страна до 3 март

Снимка: МВР

Контрол за недопускане на нарушения на Закона за движението по пътищата и за ограничаване предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия ще се осъществи на територията на цялата страна за времето от 27 февруари до 3 март. Ще да бъдат ангажирани максимално много служители с правомощия по ЗДвП, съобщават от МВР.

Акцентите:

недопускане управление на МПС от неправоспособни водачи или след употреба ла алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;

неправилно извършване на маневри – изпреварване, разминаване, спиране и др.;

неосигуряване на предимство;

агресивно поведение спрямо останалите участници в движението;

неспазване на пътните знаци и пътната маркировка и въведените в конкретния контролиран пътен участък ограничения;

движение на ППС по участъци от републиканската пътна мрежа, за които е въведена забрана за движение;

неизползване на обезопасителни колани, предпазни каски и системи за обезопасяване на деца;

нарушения на скоростните режими, като бъдат включени всички автоматизирани технически средства за контрол на скоростта.

От „Пътна полиция“ апелират всички водачи да бъдат отговорни и внимателни и призовават гражданите при непредвидени ситуации и поява на опасни препятствия на пътя, при настъпване на пътнотранспортни произшествия или други рискови за пътното движение обстоятелства да сигнализират първо на телефона са спешни повиквания 112, след което да се обозначават в социалните мрежи.

