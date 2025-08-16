Поливащите тревата в двора през деня да знаят

Пиксабей

Колко често трябва да поливаме моравата през лятото

Ключовият фактор тук също е кога трябва да се осъществи напояването ѝ. И съвсем логично трябва да избягваме поливането в жегите, защото точно както при зеленчуците, и при моравата това може да се окаже пагубно и загуба на воден ресурс, пише https://lifestyle.bg.

Ето защо експертите съветват, че най-добрите часове за поливане всъщност са през нощта - между 2 и 7. Разбира се, ако не разполагаме с автоматизирана система за поливане, не е нужно да ставаме в малките часове на нощта, за да поливаме.

Напълно достатъчно просто да станем малко по-рано и едно от първите неща, които да направим, е да полеем моравата. Но до около 10 часа трябва да се стремим да сме приключили с поливането, пише The Spruce.

Около 30 минути напояване би трябвало да ѝ бъде достатъчно. Честотата пък да е около два до три пъти в седмицата. Разбира се, в някои по-горещи седмици е възможно и да го направим по-често, ако преценим, че е нужно.

