Полк. Димитър Недялков: Кризата в Близкия изток може косвено да подпомогне Русия

Кадър bTV

България временно ще разчита на Гърция за охрана на въздушното ни пространство с изтребители F-16 и системи Patriot, стана ясно днес.

Това е „нормална процедура“, но е резултат от години забавена модернизация на армията, коментира в предаването „Лице в лице“ на bTV полковникът от резерва от Военновъздушните сили и преподавател във Военната академия Димитър Недялков.

Според него България е стигнала до сегашната ситуация заради дългогодишни политически решения, които са забавили реформите в отбраната.

„Стигнали сме до там, защото много години пропуснахме с грешни решения и грешни действия, които забавиха същинската трансформация на българската войска, в частност и на Военновъздушните сили“, заяви Недялков.

По думите му пристигането на новите изтребители F-16 не означава незабавна бойна готовност.

„Не може от днес за утре да дойдат самолетите и започват да летят. Това е въпрос на приучаване на летателния и инженерно-техническия състав, както и преминаване през редица процедури и упражнения“, обясни той.

Пилотите трябва да преминат допълнителна подготовка, преди да бъдат включени в бойните разчети.

„Пилотите трябва да преминат подготовка, която да удостовери, че могат да бъдат включени в бойните разчети. Това е въпрос на време“, допълни Недялков.

Проблемът не е само в изтребителите

Военният експерт подчерта, че защитата на въздушното пространство зависи от цялостна система, която все още не е изградена.

„Нещата не опират само до изтребителите F-16. Говорим и за новите радари, които се забавиха, както и за земно-базирани системи за противовъздушна отбрана“, каза той.

Според него процедурите и политическата нестабилност също са фактор за забавянето.

„Вземането на адекватни решения, ползването на фондове – всичко това минава през парламента като процедура, така че до голяма степен зависи от нашите политици“, посочи Недялков.

По думите му в момента България разчита основно на съветска техника.

„Това е състоянието – разполагаме със съветско въоръжение и то трябва да се поддържа в адекватно състояние, защото може да реагира при определени ситуации“, каза той.

По отношение на ескалацията между Израел, САЩ и Иран Недялков посочи, че Техеран разполага със значителен ракетен потенциал.

„Ирански представители твърдят, че при темп от около 100 до 200 ракети могат да издържат в рамките на няколко години – около 4–5 години. Това е пропаганда, но може би има известна доза истина“, коментира той.

Недялков прогнозира, че напрежението ще продължи да нараства.

Кризата в Близкия изток е в полза на Русия

Според Недялков кризата в Близкия изток може косвено да подпомогне Русия.

„Икономистите казват, че Русия печели от това, което се случва, защото цената на петрола расте. Това означава повече финанси за военната машина на Русия“, отбеляза той.

По думите му страната ни не е пряка цел, но риск съществува.

„Има боеприпаси, които поради навигационни грешки или отклонения могат да достигнат до територията на България“, предупреди експертът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!