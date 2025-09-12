Полковник: Дронове може да влизат и излизат от небето ни, без да разберем

Редактор: Недко Петров

България има нулева готовност да регистрира летящи средства в нашето небе. За това предупреди Иван Миланов, полковник от резерва и вицепрезидент на Международна асоциация за борба с дронове. Според него в страната няма стратегия за борба с дронове.

От шест години предупреждаваме институциите, но не бих казал, че имаме особено голям успех. Включително и след случката на летището в София също нямаше много сериозна реакция. В момента, ако дронове навлязат на наша територия, ние просто не можем да ги открием. Ние нямаме такива системи, с които рано да ги открием и да чуем техните сигнали, които излъчват. Затова се чувстваме беззащитни, заяви Миланов.

Нямаме нужното радарно покритие, и под 3000 метра дронове може да влизат и излизат от небето ни, без да се разбере. Тези дронове може да летят на 120 метра, на 50 метра. Те са малки и трудно откриваеми. Трябва да разполагаме с необходимата техника, с цялостни системи за борба с дронове, с която да откриваме дронове на достатъчно големи разстяния, да се идентифицират, да се хванат пътните сигнали, и да се установи дали са опасни и трябва ли да бъдат свалени, допълни по Нова Тв Иван Миланов.

