Полковник Марков: Ето какво получих от М.М. минути след изявлението ми

Снимка: Николай Марков / Facebook

Шефът на "Величие" Николай Марков се оплака във фейсбук, че е атакуван по всички възможни начини след изборите. Освен обиди и нападки от граждани и колеги от други политически формации, той е получил и заплаха за убийство от непознат мъж от Русе.

"Заплаха за убийство на политически лидер! Започва се.

Ето какво получавам, само минути след официалното политическо изявление, свързано с фалшификациите на изборите за 50-ти парламент. Един много мил и любезен, господин М. М. от Русе е мотивиран, вероятно от Пеевски и компания, да ме заколи публично!!! Подавам сигнал до ДАНС и прочее. Подавам и сигнал към вежливите хора, мои приятели. Който го намери пръв.", сподели във Фейсбук Марков, цитиран от дунавмост.бг.

Линк към публикацията във Фейсбук - https://www.facebook.com/photo/?fbid=379321581800768&set=a.109249508807978

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