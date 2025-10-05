Половин България светна в оранжево

Кадър Дунав мост

Предупреждението е за обилни валежи, пише Дунав Мост

Днес времето в България ще бъде предимно слънчево, с температури между 16 и 21 градуса. От утре обаче ситуацията се променя рязко – синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха оранжев и жълт код за опасно време в почти цялата страна.

Оранжев код за опасно време е в сила за 10 области в южната половина на България – Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян, София и част от Благоевград. Очакват се значителни валежи от дъжд, които могат да достигнат между 35 и 65 литра на квадратен метър за денонощие.

Жълт код е обявен за 12 области – Добрич, Варна, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, София област и Пазарджик. Там също се очакват валежи, но с по-ниска интензивност.

Прогноза за деня

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността от запад на изток. Преди обяд на места в равнинните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, за София около 17 градуса.

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Привечер от запад ще започне ново заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър.

Какво ни очаква в началото на седмицата

През първите дни от новата седмица ще бъде облачно с валежи. Временно интензивни и значителни по количество ще са в понеделник на места в югоизточната половина от страната, а във вторник и сряда в повече райони от Централна и Източна България.

Вятърът ще е от северозапад, до умерен. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните предимно между 10 и 15 градуса. В понеделник в източните райони температурите могат да достигнат до 18-20 градуса.

В четвъртък валежите ще спрат, но облачността ще е все още предимно значителна. В петък ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще се задържат без съществена промяна, а дневните ще се повишат – максималните ще са между 17 и 22 градуса.

В събота, след временно стихване, вятърът отново ще е слаб до умерен от северозапад. Ще започне увеличение на облачността, а привечер на отделни места в Западна България ще превали.

