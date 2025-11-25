Половин България светва в жълто: Първа степен предупреждение

Кадър Дунав мост

Жълт код връхлита Източна България



Студен фронт и валежи от дъжд започват настъпление от западните райони



Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от първа степен – жълт код, за силен вятър в Източна България за утрешния ден, 26 ноември. Това съобщиха от дежурния синоптичен център на института.



Опасни явления и силен вятър



Предупредителният жълт код е в сила за областите в източната половина на страната, където се очаква умерен, а временно и силен вятър от юг-югозапад. Според прогнозата на метеоролозите, поривите на вятъра ще бъдат значителни, което налага повишено внимание от страна на гражданите.



Температурен контраст разделя страната



Времето утре ще предложи рязък контраст между западните и източните райони на страната. Докато в Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува по-студен въздух, то на изток южният пренос ще повиши живака в термометрите до пролетни стойности.



"Максималните температури ще бъдат в широк интервал: от 7-8 градуса в крайните северозападни райони до 18-20 градуса на места в Източна България и районите, чувствителни на южен вятър," се посочва в прогнозата на НИМХ.



В София максималната температура ще достигне около 12 градуса, докато в Русе и източните райони се очакват стойности до 18-19 градуса, въпреки облачността.



Дъжд на запад, разкъсана облачност на изток



Атмосферното налягане ще се задържи по-ниско от средното за месеца. През нощта облачността от запад ще продължи да се увеличава. В западните части на Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи тихо и мъгливо, но утре през деня обстановката ще се промени.



Над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд. По-значителни количества се очакват в крайните западни и южни райони. В същото време над Източна България облачността ще остане разкъсана до вечерта, когато също ще започне да се вплътнява.



Обстановка в планините и по морето



В планините времето ще бъде неподходящо за туризъм – предимно облачно и мъгливо по билата. Ще духа силен, а по високите части и бурен южен вятър.



"Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите, като над 2200 метра ще превалява сняг," уточняват синоптиците.



По Черноморието ще се усети силата на южния вятър, като термометрите ще показват между 17 и 20 градуса. Вълнението на морето ще се усили до 2-4 бала.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!