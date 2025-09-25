Половин България все още е без денонощни аптеки

Пиксабей

Половин България няма достъп до лекарства през нощта. 14 области са без денонощна аптека. По данни на Фармацевтичния съюз аптеките, които имат договор със Здравната каса, са около 3000. Само 35 от тях обаче работят без прекъсване.

Русенското село Мечка няма аптека. Хората са принудени да пътуват около 20 километра до града.

"Лекарката, която идва ги носи или акушерката - тези, които са по рецептурна книжка. Тях само - иначе, не! Възрастните хора търсят по-младите да могат да ги обслужват. Децата ми ме обслужват мен. Децата ми работят в Русе".

Здравната каса осигурява финансова подкрепа за разкриване на денонощни аптеки в труднодостъпни и отдалечени населени места. Заради забавеното приемане на бюджета през тази година аптеките започнаха да получават пари по методиката след 1 юни.

"Това финансиране се решава всяка година, Всяка година то зависи от депутатите от Закона за бюджета на НЗОК Няма сигурност,че това нещо ще продължи Хората чакат просто да видят, че има константност, стабилност, че това няма да бъде премахнато, защото инвестицията в откриване на една аптека не е лесна", каза магистър-фармацевт Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз, цитиран от БНТ.

С финансовата подкрепа от Здравната каса през тази година са разкрити 9 аптеки в труднодостъпни и отдалечени райони и една денонощна аптека.

"Надяваме се, че ако остане финансирането по методиката, което не е голямо, но е строго целево финансиране - да останат до края на годината няколко области само, които са без денонощна аптека", коментира магистър-фармацевт Димитър Маринов.

Фармацевтите предупреждават, че има опасност аптеки да се откажат да работят със Здравната каса заради предложения за законодателни промени в условията за договаряне между Фармацевтичния съюз и НЗОК.

"При непостигане на договаряне, както никога досега не е имало. Тоест, не се е случвало да откажем да подпишем договор с НЗОК. Всъщност се дава възможност на касата едностранно да си пише какъвто поиска договор. Аптеки ще спрат да работят с касата", обясни магистър-фармацевт Димитър Маринов , председател на Български фармацевтичен съюз.

Предстои предложенията за промени да бъдат разгледани от депутатите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!