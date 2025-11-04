Половин Германия вече ползва уред, който в България почти никой не е чувал

Пиксабей

Половината германци, или точно 50 на сто, вече използват поне едно приложение с добавена реалност (AR). Това показва мащабно проучване на цифровата асоциация "Битком", цитирано от БТА.

Технологията за добавена реалност, която позволява цифрови елементи да се наслагват върху реалната среда, набира огромна скорост.

Според данните, AR е особено популярна сред по-младите възрастови групи: 64% от германците на възраст между 16 и 29 години я използват, както и 60% от хората между 30 и 49 години. За сравнение, при хората над 65 години делът е едва 32 на сто.

Интересен парадокс, който проучването разкрива, е свързан с информираността. Макар 86% от анкетираните да знаят, че AR може да се ползва със специални очила, едва 54% са наясно, че технологията е лесно достъпна през всеки смартфон или таблет.

"Много хора все още не осъзнават колко достъпна е добавената реалност. Входът е лесен, защото устройствата вече са налице, а приложенията са разнообразни и свързани с ежедневието", коментира д-р Себастиан Кльос, експерт в "Битком".

Най-често използваните функции на технологията са филтрите за камера в социалните медии – 21% от германците вече са ги пробвали. Следват игрите с добавена реалност, като "Покемон Гоу", използвани от 16 на сто.

Данните очертават и сферите с най-голям потенциал за растеж. Едва 9% са използвали AR за визуализиране на мебели или дрехи, но 39% са отворени да го направят.

Подобна е ситуацията и с навигацията, при която стрелки се появяват върху изображението от камерата – 7% са я ползвали, но 36% биха я изпробвали.

Най-голям интерес обаче се наблюдава в сферата на туризма. Само 6% са ползвали AR в музеи или при туристически обиколки, но цели 51% заявяват, че биха проявили интерес към подобна функция.

Проучването е представително за населението на Германия, проведено е чрез телефонни интервюта сред 1156 души на възраст над 16 години.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!